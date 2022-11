Firenze Card, il pass museale riproposta senza costi aggiuntivi

Firenze, la Firenze Card, il pass museale ufficiale per scoprire il patrimonio culturale di Firenze, compie 11 anni e torna a pieno regime dopo i vari stop and go legati al periodo Covid.

Firenze Card è ripartita infatti la vendita dall’inizio di ottobre (4.100 le Card vendute), con una novità: non ci sono costi aggiuntivi per la formula Restart, che consente al visitatore di riattivare online la card per 48 ore nell’arco di un anno.

Chi fa qualche giorno di vacanza a Firenze ma poi ha intenzione di tornare e visitare altri musei, oppure chi soggiorna non solamente tre giorni ma fino a cinque, può quindi riattivare online il pass senza nessun costo, aggiungendo le ulteriori 48 ore in modalità digitale.

La card costa 85 euro con 72 ore a disposizione per visitare i musei del circuito. In base a queste prime settimane di utilizzo, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, si riscontra come sia prevalente l’acquisto online della card, che ammonta a circa il 78%.

Sono una media di 98 le card vendute giornalmente. Il 96% dei musei del circuito ha registrato ingressi con card dal riavvio, con una media di 5, 8 musei visitati con card.

Sono già 530 le Restart generate online senza costi aggiuntivi dalla ripartenza del pass, con una media di 2,5 musei visitati con questa formula. Analizzando le statistiche di queste prime settimane di ripartenza, è evidente la ripresa del turismo internazionale, con più del 70 per cento di card acquistate da cittadini di provenienza straniera a fronte di circa il 30% di italiani e un 16% che riguarda il turismo di provenienza statunitense. Il vicesindaco Alessia Bettini ha parlato di “ripartenza molto positiva”.