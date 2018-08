Escursionisti dispersi, tre soccorsi in Toscana

Due distinti interventi di soccorso per tre escursionisti in Toscana. Si tratta di un cinquantenne che, dopo una notte all’aperto, è stato ritrovato nei boschi della Versilia (Lucca), e di due ragazze recuperate in Mugello (Firenze), nella zona Madonna dei Tre fiumi.

Per le ricerche del cinquantenne, che si era perso tra i boschi delle frazioni di Lucese e Torcigliano, nel comune di Camaiore, è intervenuto in primo luogo personale della stazione di Querceta del Soccorso alpino. L’uomo aveva dato l’allarme ai carabinieri dicendo di non sapere dove si trovasse e di essere ferito e disidratato.

Tra l’altro aveva perso gli occhiali e questo ha complicato ancora di più la ricerca del sentiero. Alle operazioni hanno preso parte anche i cinofili e altre stazioni del soccorso alpino sono state messe in allerta. Questa mattina le squadre dei soccorritori hanno localizzato l’uomo che si era portato in prossimità di un fuoco nella speranza di trovarvi qualcuno. Proprio a causa del falò e del pericolo di possibili incendi l’elicottero del servizio antincendi si è messo in volo ed ha localizzato il disperso.

Per le due ragazze intervento oggi del Soccorso alpino della stazione Monte Falterona e anche dei vigili del fuoco. Da quanto spiegato le due escursioniste erano rimaste bloccate su terreno molto impervio: raggiunte dal Sast, sono state poi recuperate dall’elicottero dei vigili del fuoco.