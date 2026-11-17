Da oggi sulle frequenze di Controradio “Fuoco Amico” di The Zen Circus. Il brano segna l’inizio di una nuova fase per la band, offrendo un assaggio del loro prossimo capitolo discografico in arrivo entro la fine dell’anno.

La band racconta così il brano: “Un bambino guida la sua bicicletta attraverso la vita, il tempo che scorre, i suoi dolori, gli eventi storici che lo circondano. E si chiede come sia possibile che, nonostante sia preparato alla guerra da quando è nato, a ucciderlo sia stato proprio il fuoco amico. E che il fuoco amico sia sé stesso o chi doveva stargli vicino, poco importa, e non cambia il risultato”.

“FUOCO AMICO” arriva dopo l’ottimo riscontro dell’album IL MALE (Carosello Records, 2025) e dei due tour successivi, uno nei superclub andato interamente sold out e uno estivo sui palchi dei grandi festival italiani. La band nei primi mesi del 2027 sarà impegnata in una tournée speciale che segnerà il ritorno nei principali club italiani, palchi sui quali non salgono ormai da molti anni.

Questa scelta nasce proprio dal desiderio di riappropriarsi di una dimensione intima e raccolta che mancava da tempo nella loro storia dal vivo. Abbandonando momentaneamente i grandi spazi, il tour si svilupperà attraverso una fitta serie di appuntamenti che prevedono molteplici date consecutive nella stessa città. La particolarità del tour “E allora FATE VOI 2027” risiede anche nel coinvolgimento del pubblico, che determinerà il repertorio di ogni concerto scegliendo le canzoni della scaletta direttamente sul sito (https://www.thezencircus.it/), dove sono già attive le prevendite e le votazioni. Questo meccanismo renderà ogni singola data un evento unico e irripetibile.

THE ZEN CIRCUS – E allora FATE VOI TOUR 2027

14 gennaio – Livorno -The Cage – NUOVA DATA

15 gennaio – Livorno -The Cage – SOLD OUT

16 gennaio – Livorno -The Cage – SOLD OUT

21 gennaio – Milano – Santeria – NUOVA DATA

22 gennaio – Milano – Santeria – SOLD OUT

23 gennaio – Milano – Santeria – SOLD OUT

24 gennaio – Milano – Santeria

24 gennaio – Milano – Santeria – (POMERIDIANA) – NUOVA DATA

27 gennaio – Bologna – Locomotiv – NUOVA DATA

28 gennaio – Bologna – Locomotiv _ SOLD OUT

29 gennaio – Bologna – Locomotiv – SOLD OUT

30 gennaio – Bologna – Locomotiv – SOLD OUT

30 gennaio – Bologna – Locomotiv – (POMERIDIANA) – NUOVA DATA

01 febbraio – Roma – Monk – NUOVA DATA

02 febbraio – Roma – Monk

03 febbraio – Roma – Monk

04 febbraio – Roma – Monk

05 febbraio – Perugia – Urban

06 febbraio – Caserta – Lizard

11 febbraio – Torino – Hiroshima

12 febbraio – Torino – Hiroshima

26 febbraio – Padova – Pedro

27 febbraio – Trieste – Teatro Miela – SOLD OUT

06 marzo – Quartucciu (CA) – Cuevarock

11 marzo – Palermo – Candelai

12 marzo – Palermo – Candelai

13 marzo – Messina – Retronoveau _SOLD OUT

19 marzo – Bari – Casa Delle Arti

20 marzo – Bari – Casa Delle Arti

26 marzo – Bergamo – Druso – NUOVA DATA

27 marzo – Bergamo – Druso – NUOVA DATA