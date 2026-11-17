Da oggi sulle frequenze di Controradio “Fuoco Amico” di The Zen Circus. Il brano segna l’inizio di una nuova fase per la band, offrendo un assaggio del loro prossimo capitolo discografico in arrivo entro la fine dell’anno.
La band racconta così il brano: “Un bambino guida la sua bicicletta attraverso la vita, il tempo che scorre, i suoi dolori, gli eventi storici che lo circondano. E si chiede come sia possibile che, nonostante sia preparato alla guerra da quando è nato, a ucciderlo sia stato proprio il fuoco amico. E che il fuoco amico sia sé stesso o chi doveva stargli vicino, poco importa, e non cambia il risultato”.
“FUOCO AMICO” arriva dopo l’ottimo riscontro dell’album IL MALE (Carosello Records, 2025) e dei due tour successivi, uno nei superclub andato interamente sold out e uno estivo sui palchi dei grandi festival italiani. La band nei primi mesi del 2027 sarà impegnata in una tournée speciale che segnerà il ritorno nei principali club italiani, palchi sui quali non salgono ormai da molti anni.
Questa scelta nasce proprio dal desiderio di riappropriarsi di una dimensione intima e raccolta che mancava da tempo nella loro storia dal vivo. Abbandonando momentaneamente i grandi spazi, il tour si svilupperà attraverso una fitta serie di appuntamenti che prevedono molteplici date consecutive nella stessa città. La particolarità del tour “E allora FATE VOI 2027” risiede anche nel coinvolgimento del pubblico, che determinerà il repertorio di ogni concerto scegliendo le canzoni della scaletta direttamente sul sito (https://www.thezencircus.it/), dove sono già attive le prevendite e le votazioni. Questo meccanismo renderà ogni singola data un evento unico e irripetibile.
THE ZEN CIRCUS – E allora FATE VOI TOUR 2027
14 gennaio – Livorno -The Cage – NUOVA DATA
15 gennaio – Livorno -The Cage – SOLD OUT
16 gennaio – Livorno -The Cage – SOLD OUT
21 gennaio – Milano – Santeria – NUOVA DATA
22 gennaio – Milano – Santeria – SOLD OUT
23 gennaio – Milano – Santeria – SOLD OUT
24 gennaio – Milano – Santeria
24 gennaio – Milano – Santeria – (POMERIDIANA) – NUOVA DATA
27 gennaio – Bologna – Locomotiv – NUOVA DATA
28 gennaio – Bologna – Locomotiv _ SOLD OUT
29 gennaio – Bologna – Locomotiv – SOLD OUT
30 gennaio – Bologna – Locomotiv – SOLD OUT
30 gennaio – Bologna – Locomotiv – (POMERIDIANA) – NUOVA DATA
01 febbraio – Roma – Monk – NUOVA DATA
02 febbraio – Roma – Monk
03 febbraio – Roma – Monk
04 febbraio – Roma – Monk
05 febbraio – Perugia – Urban
06 febbraio – Caserta – Lizard
11 febbraio – Torino – Hiroshima
12 febbraio – Torino – Hiroshima
26 febbraio – Padova – Pedro
27 febbraio – Trieste – Teatro Miela – SOLD OUT
06 marzo – Quartucciu (CA) – Cuevarock
11 marzo – Palermo – Candelai
12 marzo – Palermo – Candelai
13 marzo – Messina – Retronoveau _SOLD OUT
19 marzo – Bari – Casa Delle Arti
20 marzo – Bari – Casa Delle Arti
26 marzo – Bergamo – Druso – NUOVA DATA
27 marzo – Bergamo – Druso – NUOVA DATA