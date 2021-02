Ernesto De Pascale Blues Revue X Edizione

Torna anche quest’anno l’Ernesto de Pascale Blues Revue. Il tributo dedicato da Il Popolo del Blues assieme a Controradio in occasione del decimo anniversario della scomparsa del noto giornalista musicale. Appuntamento sabato 13 febbraio dalle ore 16.00 alle 19.00 sulle frequenze di Controradio.

Lo special, condotto da Giulia Nuti, Michele Manzotti e Fabrizio Berti, includerà rarità dagli archivi di Ernesto De Pascale, brani musicali che lo hanno visto protagonista, alcune delle più significative testimonianze raccolte nelle prime dieci edizioni dell’Ernesto De Pascale Blues Revue e un focus sui vincitori del Premio “Ernesto De Pascale”; premio a lui dedicato che ogni anno il Rock Contest di Controradio assegna al miglior brano con testo in italiano.

Le iniziative proseguiranno quindi la sera di sabato 13 febbraio. Alle ore 21.00, sul canale You Tube di Controradio, verrà trasmesso in esclusiva il documentario “Chet Backer e Firenze – 1956, storia di un amore infinito”, realizzato e prodotto da Ernesto De Pascale per il Popolo del Blues e attualmente non distribuito e non visibile, se non in questa particolare occasione.

Le iniziative in ricordo di De Pascale faranno sentire la propria eco fino ad inizio marzo quando, in collaborazione con l’Associazione A.Gi.Mus Firenze, sul canale YouTube di quest’ultima verrà trasmesso un concerto-tributo della Fabrizio Berti Jug Band, che alla luce delle norme in vigore si terrà in forma online senza pubblico in sala.

[email protected]

www.ilpopolodelblues.com

www.controradio.it