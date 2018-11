Ermini (PD): “Illusorio fermare migranti con chiusure autarchiche”

“La sfida dell’immigrazione richiede da parte della comunità internazionale politiche condivise e solidali. E’ illusorio pensare di arrestare le ondate migratorie presidiando le frontiere in una prospettiva di chiusura autarchica.” Lo afferma il vicepresidente del Csm, David Ermini.



Ermini è intervenuto oggi a Lucca a un incontro sul quadro giuridico europeo e internazionale in materia di immigrazione. A moderare l’incontro il procuratore capo di Lucca, Pietro Suchan.“Quello dell’immigrazione – aggiunge Ermini – è dunque un fenomeno da affrontare con senso della realtà e responsabilità e in questa prospettiva il giudice gioca un ruolo decisivo che va esercitato evitando derive burocratiche”.



“Qualche criticità – evidenzia poi Ermini -, sotto il profilo dell’attività giurisdizionale, è derivata dall’abolizione del ricorso in appello per i richiedenti asilo, che sta pesando negativamente sul funzionamento della Corte di cassazione e rischia di trasformarsi in un carico difficilmente sostenibile dal giudice di legittimità”.

“Nel periodo gennaio-settembre 2018, ultimo dato disponibile – ha sottolineato il vicepresidente -, le nuove iscrizioni sono state 3.943. Comparando il dato con quello di periodi omogenei (gennaio-settembre) dei due anni precedenti, emerge in Cassazione un crescente andamento dei flussi: se oggi abbiamo quasi quattromila nuovi iscritti, nel periodo gennaio-settembre 2016 le nuove iscrizioni erano soltanto 266, e 624 tra gennaio-settembre 2017.”

“Un aumento che si riverbera nelle pendenze: 490 al 30 settembre 2016; 839 al 30 settembre 2017; 4.426 al 30 settembre 2018” ha concluso il vicepresidente del Csm David Erimini.