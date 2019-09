Enrico Rava Special Edition mercoledì 25 settembre a Pisa

Enrico Rava Special Edition, mercoledì 25 settembre al cinema Teatro Nuovo di Pisa (nuova location) alle 21.30 con lui Gianluca Petrella, Giovanni Guidi, Francesco Diodati, Gabriele Evangelista e Enrico Morello

Sono passati ormai più di 50 anni da quando Enrico Rava apparve, dapprima sulla scena italiana e poi in quella mondiale, collaborando con artisti del calibro di Gato Barbieri e Steve Lacy, con cui passò una breve stagione a Buenos Aires insieme ai sud-africani Johnny Dyani e Louis Moholo. Poi venne il lungo soggiorno a New York dove incontrò e collaborò con artisti come Roswell Rudd, Carla Bley, John Abercrombie, Cecil Taylor, tra i tanti. Negli anni settanta il rientro in Italia e un inanellarsi di concerti e dischi con i gruppi a suo nomee le collaborazioni con tanti artisti: Lee Konitz, Richard Galliano, Pat Metheny, John Scofield, Dave Douglas, Geri Allen, Cecil Taylor, Miroslav Vitous, Philip Caterine, Tomasz Stanko, Michel Petrucciani, John Abercrombie,Joe Lovano…Ora, giunto alla soglia degli 80 anni, che compirà nel prossimo 2019, Rava ha voluto pensare ad una Special Edition, raggruppando i musicisti che più gli sono stati vicino negli ultimi anni, per rivisitare i brani più significativi della sua carriera, rivisti in un’ottica odierna ed interpretare nuove composizioni scritte per questa occasione.

€ 25/23 primo settore

€ 20/18 secondo settore

€15 terzo settore

€10 ridotto studenti terzo settore

riduzioni primo e secondo settore per studenti e soci exwide INFO

NB Per sopraggiunti motivi tecnici e logistici

IL CONCERTO SI SVOLGERA’ AL TEATRO NUOVO (Piazza della Stazione, Pisa) e non al Teatro Verdi come precedentemente annunciato. I biglietti già acquistati restano validi e saranno riassegnati secondo la nuova pianta.

PER CHI HA ACQUISTATO IL BIGLIETTO ONLINE:

la sera del concerto al cambio voucher sarà consegnato il biglietto con il nuovo posto numerato assegnato

PER CHI HA ACQUISTATO IL BIGLIETTO FISICO:

la sera del concerto passare dalla biglietteria del Teatro Nuovo per l’assegnazione del nuovo posto numerato