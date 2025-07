Energia: Toscana vota contro DDL Nucleare

Monni, assessore ambiente regione Toscana, accusa: ‘il Governo parla di innovazione, ma non cambia tecnologia’.

Voto contrario della Toscana allo schema di legge delega per lo sviluppo del cosiddetto ‘nuovo nucleare sostenibile’, che oggi ha ricevuto parere favorevole dalla Conferenza Stato-Regioni-Enti locali.

“In Conferenza delle Regioni ho espresso voto contrario della Toscana al Ddl nucleare – spiega in una nota l’assessora toscana all’ambiente Monia Monni – perché il Governo parla di innovazione, ma non cambia tecnologia. La proposta è sempre quella della fissione nucleare, con gli stessi problemi irrisolti: scorie radioattive da gestire per millenni, costi altissimi, tempi incompatibili con l’urgenza climatica, dipendenza dall’uranio, che spesso è di provenienza russa. I piccoli reattori modulari di cui sentiamo parlare sono progetti, non soluzioni, alimentano l’illusione di una scorciatoia”.

Monni ribadisce la scelta della Regione Toscana a favore delle energie rinnovabili: “L’unica via che dovremmo percorrere, sulla quale indirizzare risorse e studi, è quella della transizione ecologica – osserva -. Invece la transizione verso le rinnovabili avanza senza un quadro normativo nazionale adeguato. Il Governo non ha costruito una regia pubblica, non ha offerto strumenti di pianificazione, non ha garantito equità. Ha lasciato tutto nelle mani del mercato e questi ha generato distorsioni, conflitti, sentimenti ostili nelle comunità. Come Toscana stiamo facendo il possibile, anche a livello normativo, ma manca la regia nazionale e questo rallenta la transizione e rischia pure di renderla ingiusta”.

L’assessora ricorda che “il nucleare non è flessibile, non garantisce indipendenza, non si integra con le rinnovabili. Noi vogliamo l’opposto. Una transizione governata, giusta, democratica che porti a un’energia pulita, non con le scorie”.