Energia: Giani, nasce un tavolo in Regione Toscana con le associazioni di categoria

Firenze, la Regione Toscana ha istituito un tavolo sul caro energia e materie prime con le associazioni di categoria.

Nella Regione Toscana è nato, come ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani, al termine di un incontro con le categorie sul piano regionale di sviluppo, “un tavolo di valutazione concertata sugli effetti nel mondo delle imprese, sul disagio nelle famiglie, sui riflessi sui lavoratori del caro bollette, e sul costo delle materie prime oltre che dell’energia”.

Secondo Giani, “la specificità di questo tavolo, a cui io chiamerò anche organismi tecnici in modo da impostare una strategia generale, sarà di cose che possiamo fare, di provvedimenti, anche modifiche legislative”.

Eugenio Giane conclude poi il suo discorso parlando di energie rinnovabili. Il presidente, a tale proposito ha detto: “ad esempio per le energie rinnovabili si va in questa direzione in Regione; ma anche per sollecitare prontamente il governo alle risorse necessarie che, come il Covid con i ristori, possano dare una possibilità di ossigeno a imprese che in questo caso non vivono nella mancanza di lavoro, ma vivono nell’impossibilità di lavorare visto come le commesse che gli vengono richieste poi portino a dei costi abnormi per l’aumento dell’energia, costi che rendono ‘ingrippato il’ meccanismo, e possono portare alla chiusura delle aziende”