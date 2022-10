Vaccini: in Toscana passi avanti su quarta dose

Secondo la Regione, per quanto riguarda i vaccini, in Toscana si sarebbero fatti passi avanti sulla somministrazione della quarta dose, ma allo stesso tempo sempre la Regiuone rivolge un appello alle persone più ‘fragili’.

Simone Bezzini, assessore alla sanità della Regione Toscana si è così espresso in merito ai vaccini antiCovid, in particolare sulla quarta dose.

“Vediamo dei passi in avanti importanti sulla quarta dose, i medici di base, tanto per dare un dato, per questa settimana hanno ordinato più di trentamila vaccini, altri trentamila sono prenotati per la prossima settimana sul portale della Regione, e va considerato che le prenotazioni dei medici di base si aggiornano di settimana in settimana. Quindi sicuramente c’è un numero maggiore di toscani che sta aderendo alla quarta somministrazione”. Sono queste le parole pronunciate, da Bezzini, a margine della presentazione di una ricerca sui disturbi alimentari.

A conclusione del suo discorso, l’assessore alla sanità della Regione Toscana, si è poi rivolto con un appello alla fascia di popolazione over 60 e ai fragili, invitandoli a fare “la quarta somministrazione perché queste sono le categorie di popolazione che hanno un rischio più alto. Noi fra l’altro stiamo vedendo dai dati che da qualche settimana l’età media dei contagiati sta crescendo, si attesta sui 55-56 anni, quindi da questo punto di vista chi ha più di 60 anni sarebbe bene che facesse quanto prima la quarta somministrazione che ricordo viene fatta con vaccini adattati alla variante Omicron”.