Multiutility Toscana, giunta di Calenzano presenta odg contro

Calenzano, in provincia di Firenze, la giunta comunale presenterà domani, 18 ottobre, un odg contro la ‘Multiutility Toscana’

Nella giornata di domani, infatti, verrà sottoposto in votazione al Consiglio comunale di Calenzano un Ordine del giorno presentato dalla giunta comunale per impegnare il sindaco a votare contro l’operazione multiutility nella assemblea della società partecipata Consiag.

Inoltre, la giunta vuole anche fare un appello ai sindaci degli altri territori interessati all’operazione di “ripensare il progetto di aggregazione dei servizi e dei soggetti gestori pubblici per dare vita ad un nuovo modello d’impresa pubblica”.

I promotori del processo di costituzione della multiutility “che ribadiamo – si legge nell’odg della giunta -, come prospettiva strategica condividiamo, avevano e tanto più adesso hanno il dovere di ascoltare le posizioni di tutti i territori, garantendo quel confronto reale tra visioni differenti che fino ad oggi non c’è stato, e contemporaneamente di fare un bilancio serio sugli effetti del modello misto pubblico-privato, di valutarne il funzionamento e i benefici per i territori e per i cittadini”.

Infine, sempre sulla questione multiutility, conclude la giunta di Calenzano, “crediamo che solo la gestione interamente pubblica di energia, acqua e rifiuti sia in grado di garantire il massimo contenimento dei costi in bolletta, i maggiori investimenti nella rete idrica, nella raccolta differenziata, nelle politiche per la riduzione dei rifiuti e dell’utilizzo delle discariche, nella promozione di un’impiantistica incentrata sull’economia circolare, per non parlare della difesa della risorsa acqua e dell’ambiente”.