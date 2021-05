Elezioni Unifi: eletti i rappresentanti degli studenti, exploit del Csx

Elezioni studentesche: si sono concluse ieri alle 18 le votazioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche dell’Università di Firenze. Per il Senato accademico i votanti sono risultati il 23,57% degli aventi diritto; per il Consiglio di amministrazione il 18,26%. Il Centrosinistra universitario conquista oltre tremila voti e due seggi, raddoppiando i voti rispetto a due anni fa. Intanto da ieri è stata occupata la Facoltà di Lettere per un reale piano di riapertura in sicurezza.

Si sono concluse ieri alle 18 le votazioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nei vari organi dell’Università di Firenze e nel Consiglio territoriale dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario per il biennio 2021-2023. Le elezioni si sono svolte in modalità telematica a distanza.

Alla chiusura dei seggi i votanti per il Senato accademico sono risultati 13.613, cioè il 23,57% degli aventi diritto; per il Consiglio di amministrazione 10.529, cioè il 18,26%. Nella precedente tornata elettorale (2019) i votanti per gli organi centrali sono stati 8.421, pari al 15,14% degli aventi diritto.

Gli studenti dell’Università di Firenze hanno votato per eleggere i propri rappresentanti nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Comitato per lo sport universitario, nei Consigli di Dipartimento, di Scuola e Corso di studio e nei Consigli delle Scuole di Specializzazione. Gli studenti Unifi hanno votato anche per il Consiglio territoriale dell’Ardsu, insieme agli studenti iscritti all’Istituto Superiore delle Industrie Artistiche di Firenze (Isia), all’Accademia di Belle Arti di Firenze, al Conservatorio ”Luigi Cherubini” di Firenze, all’Opificio delle Pietre Dure, alla Scuola di Musica di Fiesole, all’Accademia di Arte Moda e Design, alla Libera Accademia di Belle Arti.

Risultati ufficiosi per gli organi centrali Senato Accademico (5 rappresentanti da eleggere): Udu Firenze – Adi 2 seggi; Csx-Psi 2 seggi; Studenti di sinistra 1 seggio Consiglio di Amministrazione (2 rappresentanti da eleggere): Udu Firenze – Sinistra Universitaria 1 seggio; Csx-Psi 1 seggio Nucleo di Valutazione (2 rappresentanti da eleggere): Udu Firenze – Sinistra Universitaria 1 seggio; Csx-Psi: 1 seggio Comitato per lo sport (2 rappresentanti da eleggere): Csx-Psi 1 seggio; Udu Firenze – Sinistra Universitaria 1 seggio Presidio di Qualità (2 rappresentanti da eleggere): Csx-Psi 1 seggio; Udu Firenze – Sinistra Universitaria 1 seggio.