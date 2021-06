🎧 'Educazione Rap', il nuovo libro di Amir Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:29:07 Share Share Link Embed

‘Educazione Rap’, uscito in questi giorni per Add Editore, è il nuovo libro di Amir, storico esponente della scena rap italiana. Romano, è da anni impegnato nella promozione della cultura hiphop in contesti che vanno dalle scuole agli istituti penitenziari per minori e non.

Dopo 15 anni di attività come educatore, Amir ha scelto di scrivere ‘Educazione Rap’ dopo essersi trovato ad insegnare nella scuola del figlio, in una sorta di catartica chiusura del cerchio. Il libro segue a due di distanza il fortunato esordio letterario ‘Vivo per questo’, libro che ha portato l’autore in America, madrepatria della cultura hiphop.

Amir è stato inoltre ospite del Rap Lab! il laboratorio rap organizzato da Controradio in collaborazione con Fondazione CR Firenze e consorzio Metropolis.

Nota dell’autore:

Per i ragazzi ormai è chiaro che l’aspetto che più mi affascina del rap è la scrittura. Il lavoro sulla scrittura per raccontare la realtà, la propria storia e quelle altrui utilizzando le rime, costruendo uno stile. Da anni vado nelle scuole a combattere stereotipi e pregiudizi usando il potere delle parole: identità, seconde generazioni, diritti, George Floyd, periferie, America, femminismo. Ecco come comincia la parte pratica dell’educazione rap, in cui gli studenti diventeranno protagonisti scrivendo i loro versi. Mani che si alzano: “Ci sono delle regole per scrivere il rap?” “Sono le regole della poesia?” “Ma senza musica come si fa?”. Anche i più sfacciati, messi davanti al foglio, prendono tempo.

Amir Issaa

In podcast l’ìintervista a cura di Deiv Agazzi