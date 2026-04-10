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‘E’ un commento da tirargli una testata’: polemica sulle parole del presidente del Q5 Ferraro in trasmissione radio

By Domenico Guarino
Filippo Ferraro

La frase pronunciata da Ferraro, intervistato da Lady Radio, in relazione al commento di un ascoltatore.

Il tema era quello di via Reginaldo Giuliani e della decisione del Consiglio comunale di rimuovere la dicitura ‘medaglia d’oro’ al cartello della via. “Ci sono alcune strade intitolate in epoca fascista ad alcuni eroi fascisti – ha affermato Ferraro  rispondendo a un ascoltatore -. In parecchi ci tengono a togliere la dicitura. Chi la vuole buttare in caciara dice che il Comune pensa a togliere ‘medaglia d’oro’ e non pensa agli spacciatori: è un commento da tirargli una testata”. Nel corso della stessa trasmissione Ferraro ha fatto un passo indietro scusandosi per aver utilizzato il termine “testata”.

I consiglieri comunali del centrodestra a Palazzo Vecchio hanno detto che “Ferraro ha sostituito l’olio di ricino con le testate. In effetti, davvero occorre fare i cortei contro il fascismo, ma quello rosso però, che ormai è fuori controllo a Firenze. Il presidente del Q5 lo è di tutta la cittadinanza, non solo di chi lo ha votato. Dimentica il nobile valore del suo ruolo, tanto da voler prendere a testate chi non la pensa come lui. Con ciò denota inadeguatezza a ricoprire la carica, che meriterebbe ben altro profilo, perché dimentica che per lottare contro la prevaricazione, proprio atti di prevaricazione come i suoi non andrebbero mai e poi mai fatti”.

“Vediamo ora che provvedimenti adotterà un Pd che rivendica di essere inclusivo, pacifista e portavoce di Firenze Città di Pace”, hanno aggiunto

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