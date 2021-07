… E adesso che tocca a me

MIRKO ONOFRIO e STEFANO AMATO

Sabato 24 Luglio 2021 Orario di inizio 18.45

Stefano Amato e Mirko Onofrio suonano con Dario Brunori da molti anni. Amato esplora il jazz d’avanguardia e nel 2010 si esibisce a Bologna in prima mondiale con William Parker, Hamid Drake e Cristina Zavalloni nella realizzazione live di “Alphaville Suite – double quartet” sull’omonimo lm di J. L. Godard. Dallo stesso anno collabora in pianta stabile con la band di Brunori come musicista (violoncello, basso, mandola, etc) e arrangiatore. Mirko Onofrio è musicista, compositore e arrangiatore. Si forma con Roscoe Mitchell, David Murray, Butch Morris, Xavier Girotto, Domenico Guaccero, Bruno Canino, etc spaziando trasversalmente dal jazz d’avanguardia alla musica antica, dal pop-rock alla musica di scena sia come strumentista che come compositore e arrangiatore.