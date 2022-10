Doppio incidente stradale a Pietrasanta: due le vittime

Nel pomeriggio di domenica 9 ottobre nel comune di Pietrasanta (Lucca) si sono verificati quasi in contemporanea due incidenti stradali mortali.

Nel primo scontro, avvenuto nella zona del cimitero, una donna ha perso la vita e un uomo è rimasto gravemente ferito e portato con l’elicottero in codice rosso all’ospedale di Pisa. L’auto su cui viaggiavano è finita contro un albero. Il veicolo ha poi preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non è chiaro cosa abbia causato l’incidente, di cui si stanno occupando i carabinieri. La vittima si chiamava Anna Lucarini, agente in servizio alla Municipale della Piccola Atene.

Poco dopo un altro incidente. Uno scontro tra un’auto e una moto si è verificato all’incrocio tra via Aurelia nord e via Ponte nuovo. Sullo veicolo a due ruote viaggiavano moglie e marito. Ad avere la peggio nell’impatto la fisioterapista Anna Paternò, che è deceduta sul posto nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. Il marito, che viaggiava con lei, è stato ricoverato in pronto soccorso all’ospedale Versilia. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili urbani per i rilievi. Adesso si cercherà di capire le dinamiche di quanto accaduto.