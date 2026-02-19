Controradio Streaming
Gio 19 Feb 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaDonna decapitata a Scandicci, fermato un uomo che conosceva la vittima
ToscanaCronaca

Donna decapitata a Scandicci, fermato un uomo che conosceva la vittima

By Redazione
Scandicci
Logo Controradio
www.controradio.it
Donna decapitata a Scandicci, fermato un uomo che conosceva la vittima
Loading
/

I carabinieri hanno fermato un uomo per l’omicidio di Silke Sauer, la cittadina tedesca di 44 anni, senza fissa dimora, trovata senza vita e decapitata nell’area abbandonata dell’ex Cnr a Scandicci (Firenze) nella mattinata di mercoledì 18 febbraio.

L’uomo, di origini nordafricane già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di firma presso la caserma di Scandicci, si trova attualmente piantonato in ospedale con l’accusa di omicidio. Nei prossimi giorni è prevista l’udienza di convalida del fermo. Secondo quanto emerso, l’arrestato frequentava la vittima negli ultimi tempi. Il giorno prima del ritrovamento del cadavere, avrebbe anche infastidito un passante, minacciandolo con un cane, lo stesso poi ritrovato nei pressi del corpo della donna dai carabinieri giunti per i rilievi dopo il macabro ritrovamento. L’indagato avrebbe decapitato la donna con un machete, poi ritrovato dalla scientifica dei carabinieri. Il fermo è stato disposto in seguito alle prime risultanze investigative: oltre alle immagini delle telecamere che lo riprendono nei pressi dell’edificio abbandonato in orari compatibili con il delitto, a incriminarlo sarebbe stata anche la felpa che indossava abitualmente in caserma, ritrovata sporca di sangue vicino al corpo della vittima. Gli accertamenti dei carabinieri del reparto operativo proseguono per chiarire il movente esatto dell’omicidio, ipotizzato come una lite per futili motivi, in un contesto di degrado e bivacchi nell’edificio abbandonato. Si attendono inoltre i risultati dell’autopsia, disposta dal pubblico ministero Alessandra Falcone, titolare dell’inchiesta.

La sindaca di Scandicci Claudia sereni ai nostri microfoni.

Articolo precedente
Firenze: comitato contro ‘nobili’, sì alla nuova strada lungo il Fosso Macinante

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31290Cronaca18848Politica4224Cultura & Spettacolo3847Diritti2645Sanità2540

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI