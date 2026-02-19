www.controradio.it Scandicci, si indaga per la donna trovata nell'area ex Cnr Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:36 Share Share Link Embed

E’ stato rinvenuto nel primo pomeriggio di ieri nell’area ex Cnr di Scandicci il corpo di una donna, una 44 enne tedesca senza fissa dimora. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di sicurezza ed altri episodi di violenza segnalati nei giorni scorsi.

Siamo a Scandicci, area ex Cnr, a due passi dalla tramvia e da due istituti scolastici. Qui le coloniche sono murate per evitare occupazioni abusive. Nell’attesa della partenza dei lavori che trasformerà quest’area nel grande parco cittadino. «Un’area in fase di riqualificazione dove presto inizieranno i lavori per 2,5 milioni di euro finanziati dalla Regione per la realizzazione del parco urbano della biodiversità», dice la sindaca di Scandicci Claudia Sereni. La segnalazione è arrivata da un senza fissa dimora, che ha visto una pattuglia dei Carabinieri ed ha dato l’allarme. Sotto una tenda, appena fuori un casolare, è stato ritrovato il corpo di una donna, vegliato da un cane e con accanto un machete immediatamente sequestrato. Il cadavere è stato decapitato. In queste ore gli inquirenti stanno cercando di stabilire l’esatta identità della vittima, la dinamica e l’ora dell’omicidio e infine il luogo esatto dell’esecuzione. Il pm di turno, la sostituta procuratrice Alessandra Falcone, è andata sul posto per dirigere le operazioni di persona. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e ha disposto che la salma fosse trasportata a Medicina legale a Careggi dove ci sarà l’esame autoptico. Al vaglio le telecamere di sorveglianza degli istituti scolastici. La zona, pur animata dalla cittadinanza, tra la tramvia, i due istituti scolastici, le numerose aziende, l’area cani e le iniziative domenicali che spesso animano il parco, è stata spesso al centro di gravi fatti di cronaca. L’attenzione degli inquirenti si è infatti subito rivolta nei confronti di un giovane segnalato nei giorni scorsi per il comportamento particolarmente aggressivo denunciato da alcuni passanti. Sottoposto a Tso martedì scorso perché ritenuto pericoloso nei confronti di alcune frequentatrici di quell’area.