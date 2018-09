Domenica prossima seconda edizione di CASCì-NìC alle Cascine

Dopo il successo della prima edizione, torna domenica 16 settembre “CASCì-NìC”, il picnic al Parco delle Cascine, una giornata da trascorrere nel polmone verde della città con un programma ricco di attività per tutte le età, suddivise in 5 aree tematiche, e uno spettacolo che vedrà fra gli ospiti anche il comico fiorentino Alessandro Paci e i Killer Queen, la cover band italiana ufficiale dello storico gruppo rock.

La giornata sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente il neonato progetto delle “Mezze Cacce Fiorentine”, il cui obiettivo è avvicinare i più piccoli alla tradizione del Calcio Storico Fiorentino. Il CASCì-NìC mira a far riscoprire ai fiorentini ad una delle zone più significative della città ma troppo poco vissuta, il Parco delle Cascine, trascorrendo una giornata all’insegna del relax e del divertimento, e allo stesso tempo sostenendo un simbolo di Firenze come l’Istituto degli Innocenti a cui sarà devoluto il ricavato della vendita dei cestini.

L’evento, organizzato dall’associazione culturale PopUp, fa parte del calendario dell’Estate Fiorentina ed è realizzato grazie al sostegno dei main sponsor Conad ed Unicredit e con il contributo di Runnerpizza, Gruppo Brandini, Paragon, Hoka, Crocs, Etruria Luce e Gas, Mercafir e Save The City.Media Partner: Mitology, Lady Radio e RDF.

Sarà una giornata da trascorrere all’aria aperta, con famigliari e amici, scegliendo fra le oltre 30 attività, tutte gratuite, disseminate sul Prato delle Cornacchie, suddivise in 5 aree tematiche: BENESSERE, ARTE , SPORT, BIMBI e SPECIAL, per un’offerta variegata, pensata per soddisfare tutti i gusti e togliersi la voglia di sperimentare. Dalla corsa non competitiva di 5 km, aperta a bambini e amici a quattro zampe, ai laboratori per costruire utensili ricavati da materiale naturale; dalle sessioni di yoga, agli esercizi di recitazione; dalla riflessologia plantare, allo skateboard; dal ballo, alla pittura, ai poeti ambulanti e molto altro.

Il CASCì-NìC segnerà anche la nascita ufficiale del progetto delle “Mezze Cacce Fiorentine”, nato da un’idea di Pier Egidio Petrucci, vice presiedente dell’associazione culturale PopUp, e sviluppato insieme ai quattro quartieri del Calcio Storico Fiorentino e ad Alessandro Prosperi, figlio di Franco Prosperi, storico calciante dei Verdi.

Le attività prenderanno il via alle 10 e termineranno alle 18. Inizierà, invece, alle 13:30 lo spettacolo del comico fiorentino Alessandro Paci, sul Palco dell’Anfiteatro, al quale sarà possibile accedere solo acquistando uno dei 1400 cestini da picnic offerti anche quest’anno da Conad.

I cestini saranno disponibili in 4 tipologie diverse – classico riso, classico pasta, vegan e celiaci – lasciando un contributo di €10,00 a testa, e saranno gratuiti per i bambini al di sotto dei 10 anni. Per prenotare il cestino basta registrarsi al link https://goo.gl/GUK6BJ. Le prenotazioni saranno valide fino alle ore 13.

Il ricavato della vendita dei cestini sarà devoluto anche quest’anno all’Istituto degli Innocenti, istituzione storica di Firenze, parte del patrimonio cittadino, che sarà presente al CASCì-NìC con laboratori tematici proprio per i più piccoli.

Ad animare il palco anche i Killer Queen, amatissima cover band ufficiale dei Queen, che si esibirà nel pomeriggio riproponendo i successi del gruppo britannico ancora amatissimo. Uno spettacolo reso possibile anche grazie al contributo del main sponsor Unicredit che dallo scorso anno ha scelto di sostenere CASCì-NìC.

