Domani le riprese del film Six Underground in zona Santa Maria Novella

Domani, martedì 11 settembre, le riprese del film Six Underground, il nuovo lavoro di Michael Bay, distribuito da Netflix, si concentreranno nell’area di piazza Santa Maria Novella.

Ecco i provvedimenti di circolazione in previsione delle riprese di Six Underground domani a Firenze: dalle 7 alle 9 di domani, 11 settembre, sono previste interdizioni temporanee al traffico per il tempo strettamente necessario alle riprese in piazza Santa Maria Novella e in via dei Banchi. Dalle 9 alle 20 sono previste interdizioni temporanee al traffico per il tempo strettamente necessario alle riprese in Piazza Santa Maria Novella (eccetto carreggiata di collegamento tra la sede della Fratellanza Militare e via della Scala), via dei Banchi e via del Giglio (tratto Banchi – Panzani).

Dalle 9 alle 20 dell’11 settembre sarà istituita una strada senza sfondo in via delle Belle Donne (tratto Santa Maria Novella – via del Moro, con ingresso e uscita da via del Moro) e in via del Trebbio (nel tratto Moro – Banchi, con ingresso e uscita da via del Moro). Saranno rimossi i paletti e catene a delimitazione dell’area pedonale di piazza Santa Maria Novella (all’intersezione con via della Scala) per aprire un varco di accesso e uscita ai veicoli diretti al passo carrabile della Fratellanza Militare.

Inoltre, domani 11 settembre, partiranno le opere propedeutiche per le riprese dei giorni successivi. In particolare: dalle 20 di domani alle 20 del 12 settembre divieto di sosta in via dei Gori, Piazza San Lorenzo e in via Martelli (dal dissuasore elettrico a piazza Duomo, lato numeri dispari).