Consegnate le Chiavi della Città a Michael Bay

🔈Firenze, sono state consegnate, questo pomeriggio in Palazzo Vecchio, le Chiavi della Città a Michael Bay.

Il riconoscimento a Michael Bay, regista e produttore cinematografico di fama internazionale, è stato deciso per aver “scelto come set del film ‘Six Underground’, Firenze e per aver mostrato la culla del Rinascimento a una velocità mai vista”.

Dopo aver diretto grandi successi come “Bad Boys”, “Armageddon – Giudizio finale”, “Pearl Harbor” e “Transformers” nella nostra città Bay sta girando un film di azione e del cast fanno parte Melania Laurent, Corey Hawkins, Adria Ariona, Manuel Garcia-Ruffo, Ben Hardy, Lior Raz e Dave Franco.

Il film sarà trasmesso su Netflix nel 2019.

“Abbiamo una prassi – ha ricordato la vicesindaca Cristina Giachi nel suo intervento – che è quella di tributare le Chiavi della Città a registi che dirigono a Firenze produzioni di una certa importanza. E così, secondo questa bella abitudine, quest’anno le conferiamo a Michael Bay”.

La vicesindaca ha poi annunciato che saranno destinati alla riqualificazione del mercato di Sant’Ambrogio gli oltre 500mila euro che il Comune incasserà come indotto diretto della produzione, tra suolo pubblico, servizi, musei e somma donata all’amministrazione dalla produzione.

Al termine della cerimonia a Michael Bay è stata consegnata anche una maglia della Fiorentina.

Gimmy Tranquillo ha intervistato Michael Bay: