In corteo a Firenze contro chiusura convento di San Marco 

Oggi a Firenze ha avuto luogo un corteo per il No alla chiusura dello storico convento di San Marco, struttura plurisecolare dove hanno vissuto, nel corso del tempo, il Beato Angelico, Savonarola, e, nel secolo scorso, anche il sindaco Giorgio La Pira. Mercoledì saranno consegnate al Papa oltre 20mila firme raccolte.

Per cercare di scongiurarla un gruppo di alcune decine di persone ha manifestato un piccolo corteo nel centro storico di Firenze, nell’ambito del quale sono stati esposti striscioni contro la fine delle attività del convento: la manifestazione, partita da piazza San Marco, è arrivata fino alla sede dell’arcivescovado, in piazza San Giovanni.

L’ordine domenicano ha decretato la soppressione della struttura a causa del suo spopolamento: negli ultimi anni solo 4 frati erano rimasti a vivere nell’edificio. Per loro è stato sancito il trasferimento nel vicino complesso di Santa Maria Novella (così come per la biblioteca, che diventerà un fondo ‘collegato’ a quella di Santa Maria Novella), mentre l’attività della chiesa di San Marco e quella del museo proseguiranno.

Contro la chiusura del convento è stata presentata anche una petizione internazionale che ha visto l’adesione di migliaia di persone. “Mercoledì saremo in udienza dal Papa – hanno spiegato alcuni partecipanti al corteo – gli consegneremo le oltre 20mila firme raccolte. Questo convento non deve chiudere: significherebbe togliergli l’anima. E come se non bastasse, di questa decisione non è nemmeno mai stata fornita alcuna motivazione”.