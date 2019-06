Disco della settimana: Mavis Staples “We Get By”

“Ho quasi 80 anni. Ma non sono pronta per andare in pensione. Questo è ciò che Dio vuole che io faccia. La mia voce è più forte che mai!”. We Get By è il dodicesimo album di Mavis Staples, vera l’icona soul statunitense attiva fin dal 1948 con gli Staple Singers.

Per il lavoro di studio successore di If All I Was Was Black, per il quale era stato chiamato in cabina di regia Jeff Tweedy, la scrittura e la produzione dei brani è affidata a Ben Harper, presente nella title track: «La scrittura espressiva e consapevole di Harper e la sua produzione attenta – si legge nella nota stampa – accompagnano la Staples mentre offre amore, speranza e storia in un periodo politicamente diviso». Staples e Harper avevano già precedentemente collaborato al brano Love And Trust, apparso sull`album del 2016 della Staples. Il risultato pulsa di gospel, spiritual, blues, rhythm and blues, impegno sociale e una voce unicaa guidare brani intensissimi, crudi, taglienti, ruvidi, essenziali.

Mavis Staples aveva già pubblicato un album Live In London all’inizio di quest`anno e in precedenza ha annunciato una serie di concerti per celebrare il suo prossimo 80° compleanno.

Per la copertina del disco, pubblicato da ANTI- Records, è stata utilizzata la foto Outside Looking In di Gordon Parks, a suo tempo inserita in un servizio fotografico di Life intitolato The Restraints: Open and Hidden che tratta il tema della della segregazione razziale.

In questa pagina la stessa Mavis presenta il suo lavoro.

