Disco della settimana: The Strokes, “The New Abnormal”

“The New Abnormal” è l’atteso nuovo disco di inediti di The Strokes. L’album, sesto in carriera per la band simbolo degli anni 2000, è stato registrato agli Shangri-La Studios di Malibu, ed è stato prodotto da Rick Rubin. La copertina del disco, il primo dopo sette anni di silenzio è “Bird on Money”, è un frammento da un dipinto di Jean-Michel Basquiat.

L’efficace songwriting, marchio di fabbrica di casa The Strokes, anche in questo caso è accompagnato dalle consuete chitarre “garage”, ma anche da strati di suoni sintetici con rimandi diretti agli anni ’80 che rendono in tutto stranamente “preciso” e patinato, cosa che portà non piacere ai fan della prima ora.