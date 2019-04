Disco della settimana: Spiral Stairs “We Wanna Be Hyp-No-Tized”

We Wanna Be Hyp-No-Tized, il terzo album dell’ex Pavement Spiral Stairs, è un “bignami” della storia del rock alternativo degli ultimi decenni.

E’ uscito il 22 marzo 2019 via Nine Mile Records/Coolin’ By Sound, We Wanna Be Hyp-No-Tized, il terzo album di Spiral Stairs, un “bignami” della storia del rock alternativo degli ultimi decenni. Nel suo nuovo album come “Spiral Stairs” l’ex Pavement Scott Kannberg fa intravedere quello che era probabilmente il suo ruolo nella storica formazione: se decostruttivismo e psichedelia erano le cifre di Stephen Malkmus, Kannberg spostava la barra verso una certa “classicità”. Impossibile infatti nello scorrere dei brani non riconoscere echi dei punti cardine della storia del rock “alternativo”, da Dylan ai Clash, dal cosiddetto “Paisley Underground” all’indie rock di cui erano tra i capostipiti proprio i Pavement .

Il disco, successore di Doris & the Daggers del 2017, contiene, tra gli altri, quattro brani scritti per quest’ultimo assieme a Justin Peroff dei Broken Social Scene. Ad anticiparlo, lo streaming del brano Hyp-No-Tized, di seguito in ascolto.

Per il suo terzo album solista, “We Wanna Be Hyp-No-Tized”, il co-fondatore dei Pavement Scott Kannberg ha creato alcuni dei brani più efficaci della sua carriera allargando le coordinate della sua mappa musicale. “We Wanna Be Hyp-No-Tized” è divertente, coinvolgente e musicalmente trascinante, pur cercando di affrontare alcuni temi importanti come la controversa politica sul clima. Per il disco è stato accompagnato dal “dream team” di musicisti che lo aveva già affiancato in “Doris & The Daggers”: il bassista Matthew Harris (Oranger, The Posies), il polistrumentista Tim Regan e l’amico Kelley Stoltz oltre al batterista dei Preston School of Industry, Jim Lindsay.