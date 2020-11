Disco della settimana: Gorillaz “Song Machine, Season One: Strange Timez”

Song Machine è il nuovo progetto dei Gorillaz. Il risultato è una raccolta di 17 brani che abbraccia suoni, stili e generi diversi con il contributo di guest star come Beck, Elton John, Fatoumata Diawara, Peter Hook, Robert Smith e tanti altri…

La band virtuale dei Gorillaz è formata dal cantante 2D, dal bassista Murdoc Niccals, dal chitarrista Noodle e dal batterista Russel Hobbs. Creati da Damon Albarn e Jamie Hewlett, il loro acclamato album di debutto risale al 2001. I dischi successivi, vincitori di prestigiosi premi come i BRIT e i Grammy Award, sono Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017) e The Now Now (2018).

I Gorillaz, autentico fenomeno globale, hanno conquistato un enorme successo in modi unici e innovativi, proponendo tour che hanno toccato tutto il mondo, da San Diego alla Siria, vincendo infiniti premi tra cui l’ambitissimo Jim Henson Creativity Honor.

Tracklist: