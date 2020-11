Chiusura musei, Schmidt “Per Uffizi impatto chiusura stimato in un milione al mese”

“L’impatto economico della chiusura sarebbe di poco più di un milione di euro al mese: quindi per i prossimi 4 mesi, che sono di bassa stagione si potrebbe ipotizzare un impatto di 4-5 milioni di euro”. Lo ha detto il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, a proposito dell’annunciata chiusura dei musei per l’emergenza Covid.

“Alle Gallerie degli Uffizi non abbiamo visto assembramenti di nessun tipo, particolarmente in questo ultimo periodo. Tuttavia, a quanto capisco, le chiusure prospettate non si riferiscono a quanto avviene nei luoghi stessi, ma piuttosto all’attrattiva che costituiscono per la gente come ragione per uscire di casa. Nell’ambito di una considerazione di questo genere chiaramente seguiremo le indicazioni del Ministero della Salute e della presidenza del Consiglio”. Lo ha detto il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, a proposito delle chiusure dei musei per l’emergenza Covid.

Dichiarazioni raccolte da Monica Pelliccia