Glue presenta Diaframma in concerto!

Federico Fiumani presenta il nuovo album in studio dei Diaframma. In “Ora” Federico torna a raccontare le sue storie con la carica e l’onestà che lo rendono unico e hanno reso i suoi Diaframma la band più longeva della scena indipendente italiana.

Con la sincerità intellettuale che lo contraddistingue, Fiumani dice che : “La morte di mia madre, avvenuta pochi mesi fa, è stata la causa scatenante di questo prodotto discografico. Quindi a mia madre, e più in generale ai miei rapporti coi familiari, sono dedicate diverse canzoni. Due invece parlano di sesso, di cosa può significare nella vita di un uomo, e le conseguenze se certe passioni sono portate all’estremo. Del resto l’alternativa cos’è? La vita grigia. Nella seconda ho cercato di immedesimarmi in un attore, cosa gli passa per la testa mentre recita. Mite Sarò e I Giorni Belli, sono invece due pezzi che avevo da tempo nel cassetto ma che non ero mai riuscito a finire. Con questo disco ci sono riuscito.”

Venerdì 14 torna anche il Cineforum. dalle 19:15 alle 20:30 cena alle ore 21:00 presentazione e proiezione film.

Dopo più di due anni torna finalmente l’appuntamento con il CINEFORUM del GLUE. Proviamo a ripartire con un nuovo ciclo che si intitola “Ferite!” perché dopo ogni “battaglia” può capitare di fare i conti con qualche strascico visibile o non visibile. Vi aspettano sette film per fare pace con sé stessi e per tornare a condividere assieme le emozioni del grande schermo.

RIDERS OF JUSTICE di Anders Thomas Jensen è il primo della nuova rassegna: Nella versione di Jensen dell’”effetto farfalla”, secondo cui un piccolo incidente può avere un grande impatto sul futuro, un soldato interpretato da Mad Mikkelsen torna a casa per prendersi cura di sua figlia dopo che la moglie è morta in un incidente ferroviario che le ha viste entrambe coinvolte. Anders Thomas Jensen (Le mele di Adamo) ci regala un altro piccolo gioiello cinematografico dalla sceneggiatura straordinaria. Un film che mischia i generi, dove tutti i personaggi nascondono una ferita e che ci spiega come il rubare una bicicletta ad una ragazza in Estonia possa scatenare un vero inferno.

Prima del film spazio all’aperitivo che cambia un po’ pelle e si trasforma nel “CINEPIZZA/CINETAGLIERE” al costo di € 12,00 (comprensivo di bevuta e film).

