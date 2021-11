Di Giorgi (PD): oltre la tragedia, Alluvione fu grande pagina di solidarietà e dedizione

Dichiarazione di Fine Aula dell’On. Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura



“Oggi ricorrono i 55 anni dalla disastrosa alluvione del 1966 che ha segnato in maniera indelebile la storia recente di Firenze, seminando morte e distruzione, ma, allo stesso tempo, consegnandoci anche una grande pagina di solidarietà, di dedizione e di abnegazione” lo dichiara nel suo intervento di Fine Aula oggi a Montecitorio, l’onorevole Rosa Maria di Giorgi

“In quei giorni tragici -aggiunge Di Giorgi- Firenze fu sommersa non solo dalle acque e dal dolore per le vittime innocenti, ma anche dall’affetto del mondo intero, che fece a gara per intervenire in aiuto, eleggendo la nostra città a simbolo stesso della cultura universale, e manifestando in molteplici modi la voglia di partecipare alla salvezza ed al recupero del suo straordinario patrimonio artistico e monumentale. Li chiamarono Angeli del Fango. E ancora oggi sono esempio e indelebile ricordo per noi fiorentini”.

E ancora “in quei giorni si posero anche le basi del lavoro prezioso dell’associazionismo, protagonista insostituibile in quei giorni di sofferenza. Un ruolo che crescerà da allora e si rafforzerà ogni giorno di più” dice l’onorevole Di Giorgi.

Che ricorda come “in quei giorni si posero anche le basi della nostra Protezione civile , la struttura eccezionale di cui oggi siamo orgogliosi e che con i suoi interventi in Italia e non solo ci ha reso eccellenti nel mondo”.

“Nel ricordare quell’avvenimento, come è giusto che sia in quest’aula, vorrei consegnare a tutti voi, onorevoli colleghi, proprio questo messaggio, cioè che nella partecipazione di tutti nella soluzione dei problemi, grandi e piccoli, si incarna l’essenza dello spirito democratico. Ossia nell’assunzione della cosa pubblica come proprio orizzonte di valorizzazione individuale e collettiva” conclude Di Giorgi.