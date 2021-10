Violenza donne, Di Giorgi (PD): Toscana esempio da imitare

Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura di Montecitorio, esprime la sua soddisfazione a 9Colonne per gli stanziamenti messi a disposizione per la regione Toscana da investire per il contrasto della violenza sulle donne

“La regione Toscana avrà a disposizione nel 2022 oltre 2 milioni di euro da investire sui centri antiviolenza, nelle case rifugio e su tutte le politiche che possano dare un reale sostegno alle donne. E’ un’iniziativa molto interessante che spero venga imitata dalle altre Regioni”.

Rosa Maria Di Giorgi, capogruppo Pd in commissione Cultura di Montecitorio, esprime la sua soddisfazione a 9Colonne per gli stanziamenti messi a disposizione per la regione Toscana da investire per il contrasto della violenza sulle donne.

“Si parla molto di questo, spesso si fanno manifestazioni, però poi è necessario avere risorse e agire concretamente. Ecco credo che la regione Toscana, con questa iniziativa della Giunta, lo abbia fatto. E’ importantissimo che le donne lo sappiano” spiega la deputata dem. Di Giorgi auspica che “in tutta Italia si costruiscano questi centri dove le donne possano rifugiarsi.

La pandemia – incalza – ha bloccato molto questa iniziativa, anche se gli operatori dei centri si sono dati molto da fare per raccogliere il grido delle donne, che è continuato soprattutto all’interno delle case, dove tutti erano bloccati e dove purtroppo la violenza ha ulteriormente avuto spazio”, conclude

Qui il VIDEO