Di Giorgi (PD):  In Toscana si allarga ‘fronte’ Zingaretti 

La deputata Dem: “leggo con piacere che alcuni amici toscani che si definiscono in area Gentiloni hanno finalmente scelto di appoggiare il percorso che tanti di noi hanno già intrapreso da settimane per ridare forza al Partito Democratico che ha la necessità di innovare e di uscire dalle sabbie mobili con una proposta di grande respiro”.

“Fa piacere quindi ritrovare tanti compagni di strada a rafforzare la candidatura di Nicola Zingaretti, unico argine allo scollamento preoccupante con il Paese che il gruppo dirigente precedente aveva determinato, a livello nazionale e regionale, in un momento in cui, invece, è necessario un partito in grado di essere credibile, vicino alla propria gente e ai tanti cittadini che ancora guardano a noi con fiducia” .Lo dichiara la parlamentare del PD Rosa Maria Di Giorgi.

“Ora a livello toscano, anche grazie alla scelta lungimirante di Valerio Fabiani, è possibile davvero avviare una gestione virtuosa del partito che possa preparare adeguatamente l’iter congressuale e le prossime decisive sfide amministrative” conclude Di Giorgi