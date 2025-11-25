Scandicci: morta Bruna Pinasco, moglie di Sergio Staino

La sindaca di Scandicci Claudia Sereni: “Voglio esprimere il dolore mio e di tutta la comunità di Scandicci per la perdita di una donna speciale. Bruna Pinasco, con la sua presenza sempre discreta ma fondamentale, sapeva essere al centro delle relazioni insieme a Sergio Staino”.

Il Comune di Scandicci, insieme alla famiglia, dà notizia della scomparsa di Bruna Pinasco, moglie di Sergio Staino. ‘Bibi’, come la chiamava il marito nelle sue celebri vignette, si è spenta all’età 74 anni a causa di una malattia incurabile. “Voglio esprimere il dolore mio e di tutta la comunità di Scandicci per la perdita di una donna speciale. Bruna Pinasco, con la sua presenza sempre discreta ma fondamentale, sapeva essere al centro delle relazioni insieme a Sergio. Aveva una straordinaria capacità di tenere insieme cose e persone, dall’attività di Sergio a quell’incredibile rete di amicizie che nella storia di questa coppia straordinaria ha saputo fare la differenza. ‘Bibi’ occupava un posto unico ed essenziale nelle vignette di Sergio, che non ha mai nascosto il grande amore per questa donna eccezionale, portatrice anche di un’altra cultura – quella peruviana – che arricchiva il modo in cui sapeva vivere e tenere unita la famiglia. La sua scomparsa ci lascia un dolore profondo e una responsabilità ancora più grande nel custodire la memoria di due figure inscindibili. A soli due anni dalla morte di Sergio, oggi salutiamo anche lei. Farò di tutto affinché la sua figura possa essere valorizzata, perché la sua storia non è mai stata raccontata pubblicamente, anche per dare dignità al ruolo delle donne nella vita culturale del nostro Paese. Porteremo avanti gli impegni presi anche insieme alla Regione e alle altre istituzioni per valorizzare l’eredità culturale e artistica che questa grande coppia di ‘scandiccesi’ ci ha lasciato”. La camera ardente sarà allestita nei locali del Castello dell’Acciaiolo a Scandicci.