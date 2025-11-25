Controradio Streaming
Mar 25 Nov 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaScandicci: morta Bruna Pinasco, moglie di Sergio Staino
ToscanaCronaca

Scandicci: morta Bruna Pinasco, moglie di Sergio Staino

By Raffaele Palumbo

La sindaca di Scandicci Claudia Sereni: “Voglio esprimere il dolore mio e di tutta la comunità di Scandicci per la perdita di una donna speciale. Bruna Pinasco, con la sua presenza sempre discreta ma fondamentale, sapeva essere al centro delle relazioni insieme a Sergio Staino”.

Il Comune di Scandicci, insieme alla famiglia, dà notizia della scomparsa di Bruna Pinasco, moglie di Sergio Staino. ‘Bibi’, come la chiamava il marito nelle sue celebri vignette, si è spenta all’età 74 anni a causa di una malattia incurabile. “Voglio esprimere il dolore mio e di tutta la comunità di Scandicci per la perdita di una donna speciale. Bruna Pinasco, con la sua presenza sempre discreta ma fondamentale, sapeva essere al centro delle relazioni insieme a Sergio. Aveva una straordinaria capacità di tenere insieme cose e persone, dall’attività di Sergio a quell’incredibile rete di amicizie che nella storia di questa coppia straordinaria ha saputo fare la differenza. ‘Bibi’ occupava un posto unico ed essenziale nelle vignette di Sergio, che non ha mai nascosto il grande amore per questa donna eccezionale, portatrice anche di un’altra cultura – quella peruviana – che arricchiva il modo in cui sapeva vivere e tenere unita la famiglia. La sua scomparsa ci lascia un dolore profondo e una responsabilità ancora più grande nel custodire la memoria di due figure inscindibili. A soli due anni dalla morte di Sergio, oggi salutiamo anche lei. Farò di tutto affinché la sua figura possa essere valorizzata, perché la sua storia non è mai stata raccontata pubblicamente, anche per dare dignità al ruolo delle donne nella vita culturale del nostro Paese. Porteremo avanti gli impegni presi anche insieme alla Regione e alle altre istituzioni per valorizzare l’eredità culturale e artistica che questa grande coppia di ‘scandiccesi’ ci ha lasciato”. La camera ardente sarà allestita nei locali del Castello dell’Acciaiolo a Scandicci.

Articolo precedente
Maltempo, pioggia e disagi in Toscana. Chiuse scuole a Livorno e Prato
Articolo successivo
Le terzine finaliste del Premio “Laura Orvieto”

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30967Cronaca18573Politica4160Cultura & Spettacolo3835Diritti2616Sanità2532

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI