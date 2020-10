Debora Petrina, ascolta l’intervista

La cantautrice e compositrice Debora Petrina sta per tornare con un album intitolato “Ogni Giorno”. Per l’occasione ha deciso di avviare una campagna di crowdfunding. L’intervista a cura di Giustina Terenzi con il brano in anteprima “Cosa sai di me”

Ascolta l’intervista a Debora Petrina:

Cosi leggiamo dalla pagina Fb della cantante

“Cari amici

sto registrando il mio nuovo disco, frutto del lavoro quotidiano di questi ultimi anni, mesi, giorni…

In questi ultimi mesi, in particolare, così nostri e così alieni, ho messo a fuoco il nucleo di questo lavoro, un nucleo intimo e personale, e allo stesso tempo universale e condiviso.

Assieme a Marco Fasolo (“I Hate My Village” e “Jennifer Gentle”) ho registrato ogni giorno in modo preciso ogni minima variazione di calore, di luce, di temperatura, per un disco che avrà il titolo di un intento e di un’ispirazione: OGNI GIORNO.

Il momento non è dei più rosei, come potete immaginare.

Ecco perché ho deciso di dar vita ad un crowdfunding che mi permetta di affrontare almeno una parte dei numerosi costi che dovrò sostenere.

Questo crowdfunding sarà ricco di ricompense molto speciali che ho pensato con particolare attenzione…e grande creatività!

C’è tempo solo fino al 20 ottobre!

Qui scoprite tutto in dettaglio:

La musica è costretta a tacere ora, ma io ho davvero tante cose da dire.

Il vostro aiuto sarà la mia voce.

Se potete, aiutatemi a diffondere”