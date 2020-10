Arte, solidarietà e formazione: partono bandi di sostegno

Possono fare richiesta alla Fondazione CR Firenze i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro. Il bando parte oggi, 6 ottobre, con scadenza il 27 novembre. I progetti dovranno realizzarsi nell’anno 2021.

Ci sono tre bandi per ogni macroarea promossi dalla Fondazione CR Firenze a sostegno di arte, solidarietà e formazione. Per quanto riguarda il settore ‘Arte, Attività e Beni culturali’ è possibile fare richiesta nell’ambito dello spettacolo dal vivo, teatro, musica, danza e cinema nonchè per la realizzazione di festival, eventi, rassegne e attività di supporto alla gestione di spazi aperti al pubblico. Un bando per le attività artistiche che intende finanziare attività culturali relativamente alle arti visive, iniziative legate alla storia e alla cultura locale, alla poesia e alla letteratura. Ci sarà anche spazio per progetti di restauro del patrimonio storico artistico.

Per quanto riguarda il settore ‘Volontariato, Beneficenza e Filantropia’ i progetti saranno incentrati sull’assistenza e promozione della qualità della vita per le categorie svantaggiate e per l’accompagnamento in percorsi di autonomia per le persone con disabilità e sostegno alle famiglie.

Infine il settore ‘Educazione Istruzione e Formazione’ si rivolge all’accessibilità, prevenzione e potenziamento dell’offerta educativa, attività per l’orientamento e l’inserimento professionale e la qualità e l’efficacia dell’istruzione: ristrutturazioni, arredi, attrezzature, didattica curricolare ed extracurricolare, formazione adulti, eventi e pubblicazioni.

“Siamo di fronte ad un momento storico di grande incertezza nel quale sono in aumento i bisogni delle nostre comunità di riferimento – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -. Oltre all’emergenza sanitaria stiamo vivendo ora un’emergenza economica e sociale che vede in difficoltà intere famiglie, associazioni, organizzazioni non-profit, e tante categorie deboli che vedono aggravarsi condizioni di difficoltà già drammatiche. La Fondazione conferma il proprio impegno e intende perseguire con ancor più convinzione il tradizionale supporto al territorio affinché esso possa continuare il proprio percorso di sviluppo”.

E’ possibile presentare domanda sul sito www.fondazionecrfirenze.it.