De André Canta De André. A Mont’Alfonso sotto le stelle il trionfale tour. L’appuntemento è per mercoledì 6 agosto alle ore 21.15

Dopo aver registrato sold out in ogni tappa del tour invernale, Cristiano De André porta mercoledì 6 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana il trionfale “De André canta De André Best Of Tour”: un omaggio al padre Fabrizio, alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. «Ho scelto brani che ho riarrangiato nei quattro album “De André canta De André” dedicati a mio padre. Ho scelto il meglio, secondo me, di queste mie rivisitazioni. È stato un lavoro meticoloso, fatto con grande attenzione, amore e rispetto».

L’artista sarà affiancato dagli inseparabili musicisti Osvaldo Di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cantautore e polistrumentista, Cristiano De André suona la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.

«Mio padre avrebbe voluto fare un nuovo tour dopo quello di “Anime salve” – spiega Cristiano De André – con nuovi arrangiamenti per i suoi brani e pensava di dare a me il compito di farlo. Ci stavo già lavorando, eravamo ancora in tour insieme ma poi purtroppo è successo quello che sappiamo. Dopo qualche anno dalla sua scomparsa, ho deciso di portare avanti questo suo desiderio, ho riarrangiato totalmente e registrato dal vivo in vari tour, una quarantina di suoi brani, pubblicandoli in quattro album che ho intitolato “De André canta De André”. Mi è sembrato giusto e mi sembra tutt’oggi naturale cantare mio padre, per dare anche alle nuove generazioni la possibilità di sentire ancora le sue opere dal vivo. Chiunque può trovare nelle opere di mio padre più di una risposta alle proprie domande. Può imparare a riconoscere meglio il bene dal male, il torto dalla ragione, a scovare l’ipocrisia e a trovare giustizia e bellezza. L’arte alta è difficile che possa essere scalfita dai segni del tempo. Anzi credo proprio che diventi atemporale».

Inizio ore 21,15, concerto nell’ambito del Festival Mont’Alfonso sotto le stelle. I biglietti – posti numerati da 32 a 65 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.festivalmontalfonso.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007)