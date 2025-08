🎧 Firenze, esposto dei residenti contro tavolini ristoranti

Esposto in Procura per denunciare la presenza di tavolini a loro dire abusivi, che impediscono il normale passaggio alle auto dei residenti anche nelle fasce orarie a loro riservate. A presentarlo dopo numerose segnalazioni in due anni, raccolte in 39 pagine, una coppia che abita in via Palmieri, a poca distanza da piazza Santa Croce a Firenze. A supportarli, il comitato Salviamo Firenze.

“L’esposto, depositato il 31 luglio – spiega l’avvocato Urbano Rosa – ha una triplice natura di contenuti. Da una parte c’è la richiesta alla pubblica amministrazione affinché applichi il proprio regolamento, a fronte di reiterate sanzioni, dovrebbe essere revocata la concessione. C’è poi un problema di incolumità pubblica, perché i tavolini posti in questo modo, non consentono l’accesso a mezzi di soccorso e forze dell’ordine. Infine c’è il tema della sicurezza privata perché i residenti denunciano nel corso degli anni di aver ricevuto reiterate minacce e aggressioni verbali”. Quattro in particolare i locali coinvolti, che occuperebbero suolo pubblico senza autorizzazione o non rispettando i limiti indicati.

Massimo Torelli di Salviamo Firenze evidenzia “l’inerzia dell’amministrazione, malgrado il regolamento comunale sia molto chiaro su quello che sia necessario fare quando si riscontrano occupazioni abusive e reiterate sanzioni”, citando in particolare gli articoli 15 sulla decadenza della concessione e il 19 sull’occupazione abusiva di spazi pubblici.

“Abbiamo parlato con la sindaca Sara Funaro – racconta la coppia di residenti – e ha detto che i controlli ci sono. E’ vero, ma non bastano. Ci vogliono sanzioni diverse e maggiori per chi occupa il suolo pubblico, soprattutto se le violazioni sono reiterate. Poi non lamentiamoci se i residenti spariscono; nella nostra strada siamo appena in tre. Il problema è che nessuno ti ascolta, è più facile avere risposta a un post su Instagram che non a una Pec. E questo per noi è intollerabile”.