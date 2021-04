🎧 Dalla Puglia a Firenze, una scommessa di vita e di lavoro ai tempi del Covid

Li troverete davanti e dietro al banco del nuovo alimentari e degustazione DiVin Boccone in via delle Caldaie a Firenze. Aperto nel primo giorno di zona rossa del 29 marzo scorso. La voglia di esserci e di lavorare portando la cultura enogastronomica della Puglia in pieno Oltrarno e coniugarla alle tipicità toscane.

Massimo non solo ha intrapreso un’avventura commerciale ma anche familiare, trasferendosi in questo anno pandemico con la sua famiglia: la moglie Tatiana e due figli piccoli. In affitto in una di quelle case del centro a rotazione turistica ante covid ma adesso con un affitto accessibile anche se temporaneo.

Una nuova attività e una nuova vita, una risposta positiva in questa congiuntura sanitaria ed economica che di positivo ha ben poco.

Tra soppressate, mozzarelle di bufala, taralli e vino pugliese siamo andati ad intervistarlo ed insieme a Sara ci racconta la sua storia.