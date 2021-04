Nardella presenta al governo proposte per ripartenza Firenze

Firenze, il sindaco Dario Nardella, dopo numerosi incontri avvenuti nelle ultime settimane con tutte le realtà imprenditoriali della città, ha avuto un incontro online con il viceministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin e la sottosegretaria Anna Ascani per portare all’attenzione del governo le richieste del territorio raccolte.

Al governo Nardella ha sottoposto nove richieste come la riduzione degli affitti commerciali, la riapertura delle fiere internazionali (con l’obiettivo di non superare il 1° luglio 2021), l’introduzione del passaporto sanitario europeo (il prossimo 15 giugno), un sostegno economico alle imprese in difficoltà, l’azzeramento del Cosap, la riduzione della Tari, il supporto economico alle attività colpite dalla crisi.

Tra le proposte anche uniformare i criteri di chiusura dei negozi fisici con quelli ambulanti. “Firenze – ha detto Nardella, che era accompagnato dall’assessore al bilancio Federico Gianassi – vuole essere la capofila di una serie di proposte incisive che riguardino prioritariamente le città d’arte ma più in generale tutta l’economia del paese”.

“Visto che il governo è in procinto di varare una nuova proposta di scostamento di bilancio che dovrà essere votata dal Parlamento, – ha aggiunto il sindaco Nardella – non possiamo perdere l’occasione per ottenere le risorse necessarie a garantire non solo la sopravvivenza delle nostre aziende, ma anche una solida ripartenza economica a cominciare dai prossimi mesi”.

Ecco nel dettaglio le proposte presentate dal sindaco Nardella: