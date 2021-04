13 aprile 2020 – 13 aprile 2021 in ricordo di Andrea Mi

Ad un anno dalla scomparsa del nostro collega Andrea Mi, Controradio lo ricorda con una playlist a lui dedicata in onda durante le trasmissioni e con uno speciale musicale curato da Don Pasta e Andrea Rausa (Afreak) per la trasmissione TDKd90 – Musica per cassette

Andrea Mi ci ha lasciato il 13 aprile del 2020, ma il suo ricordo, la sua insaziabile ricerca musicale, il suo impegno all’interno della radio rimarranno indelebili. Ad un anno da quella triste giornata lo ricorderemo, martedì 13 aprile 2021 con una playlist musicale a lui dedicata. Brani legati alla sua figura di dj, conduttore e giornalista musicale.

Sempre nella giornata di martedì 13 alle 11.30 una intervista con la direttrice del Museo D’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato per ricordare l’omaggio ad Andrea con il live set “Macerie Sonore”.

Infine alle 22.30 sempre sulle frequenze di Controradio la replica della trasmissione a lui dedicata TDKd90 – Musica per cassette a cura di Daniele De Michele, in arte Don Pasta.

Dj, economista, appassionato di gastronomia ma soprattutto amico fraterno di Andrea Mi, Don Pasta ha confezionato una splendida trasmissione con il dj Andrea Rausa. Come lui stesso scrive sulla sua pagina FB “Ogni canzone un ricordo assieme, partendo dalle dance hall in Salento ai primi ’90, sino ai suoi dj set con Daddy G. Un viaggio tra il reggae, il dub, l’elettronica e le forme più sperimentali dell’avanguardia in cui tanto credeva. E’ l’unico modo che abbiamo trovato per non soccombere alla malinconia, ai ricordi che sbiadiscono, quello di cercare nuova linfa nelle sue ricerche, quelle che abbiamo condiviso in trenta anni di feste assieme, quelle in cui ci ha coinvolto, quelle che faceva da solo come un pioniere, lui che detestava le confort zone, e che ora, lentamente, scopriamo come scemi.”