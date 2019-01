Dalla Metrocittà Firenze un milione e 400 mila euro per il Maggio Metropolitano

La Città Metropolitana di Firenze ha assegnato alla Fondazione Maggio Musicale Fiorentino un contributo di 1.400.000,00 Euro per la realizzazione del progetto del “Maggio Metropolitano”, edizione 2019.

“Un’iniziativa di altissimo profilo – commenta il sindaco Dario Nardella – con professionisti della musica che costruiscono un ponte con le diverse realtà locali, grazie a un programma diffuso sul territorio metropolitano fiorentino che tocca ciascuno dei nostri comuni”.

I Comuni della Città Metropolitana sono coinvolti come partner strategici in un’ottica di valorizzazione dei luoghi e delle iniziative culturali del territorio, in una prospettiva che comprende sia intrattenimento che promozione culturale e attività didattico-divulgative. Con il programma presentato alla Metrocittà, viene articolata un’offerta in grado di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini e di intercettare pubblici eterogenei per cultura, interessi, formazione, età e ceto sociale, tra sperimentazione e tradizione.

Il cartellone ampio e variegato del progetto prevede dunque dei concerti dell’Orchestra e del Coro del Maggio Musicale Fiorentino, concerti di musica da camera, concerti di cantanti e pianisti dell’Accademia del Maggio, spettacoli espressamente dedicati ai bambini e ai giovanissimi (The Wam Game – Il gioco di Mozart e Rossini Game) messi in scena in modo interattivo per coinvolgerli e divertirli con le musiche dei due grandi compositori.