Dal Brasile il talento cristallino di Marcelo Frota, in arte MOMO.

Dopo aver girato il mondo con la sua musica il brasiliano MOMO arriva per la prima volta in Italia a presentare “I Was Told to Be Quiet”, il suo sesto album. Al Circolo Arci il Progresso venerdì 15 novembre dalle 21.30 (e ospite negli studi di Controradio)

Dopo aver girato il mondo con la sua musica MOMO., artista del calibro di suoi connazionali come Marcelo Camelo e Rodrigo Amarante, arriva per la prima volta in Italia per presentare “I Was Told to Be Quiet”, il suo sesto album in studio registrato a Los Angeles, che riunisce l’eredità potente ed espressiva dei suoni brasiliani, come la bossa nova e la samba, con l’estetica audace dell’indie contemporaneo.

Il risultato è un lavoro che brilla di originalità, con il valore aggiunto della voce e l’interpretazione di un artista da sempre elogiato dalla critica. I suoi dischi sono stati apprezzati anche da personaggi come Patti Smith e David Byrne.

Durante la sua carriera, MOMO ha fatto tournée negli Stati Uniti, in Brasile e Portogallo. Tra i suoi spettacoli dal vivo ci sono anche l’esibizione al “Silencio Club” di David Lynch a Parigi e l’apertura per il concerto di Andrew Bird al Misty Fest in Portogallo.

Venerdì 15 sarà ospite negli studi ci Controradio per un minilive alle 15.00, e la sera lo troverete in concerto al Circolo Il Progresso di Firenze (Ingresso di 10 euro con tessera ARCI) INFO ARTISTA