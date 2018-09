Addio alla Carta di Identità cartacea

Firenze, come molte altre città italiane, da lunedì dirà addio alla vecchia Carta di Identità cartacea ed emetterà solo Carte di Identità Elettroniche (CIE) sulla base delle disposizioni emesse dal Ministero dell’Interno.

L’emissione della Carta di Identità cartacea, come stabilito in apposita circolare ministeriale, verrà effettuata solo per casi residuali dettati dall’urgenza e comunque documentati.

Dato che l’emissione della CIE richiede un tempo superiore rispetto al modello cartaceo, si prevedono, almeno inizialmente, possibili disagi e code agli sportelli.

“Pertanto si pregano gli utenti – si legge in un comunicato di Palazzo Vecchio – di usufruire del servizio di prenotazione on-line (è necessario utilizzare il sito attivato a livello nazionale dal Ministero dell’Interno https://agendacie.interno.gov.it/ ) oppure attraverso il contact center comunale 055055 o comunque di presentarsi agli sportelli per tempo.

Si ricorda che la CIE non viene consegnata contestualmente alla richiesta, ma sarà prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e spedita all’indirizzo prescelto dall’intestatario entro 6 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo alla richiesta.

Per questo motivo si invitano i cittadini a verificare la scadenza della propria carta per evitare di presentarsi agli sportelli con la carta ormai scaduta e con casi di urgenza difficilmente documentabili. In particolare si richiama l’attenzione di chi deve compiere viaggi all’estero, effettuare concorsi o gare pubbliche, o debba presentare istanze alle pubbliche amministrazioni: questi dovranno presentarsi almeno una decina di giorni prima dell’evento presso i Punti anagrafici decentrati.

Si ricorda che la carta di identità può essere rinnovata già da 180 giorni prima della data di scadenza.