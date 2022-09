CUP 2.0: in Toscana attivo sms-remind per le prestazioni prenotate

Grazie al servizio di invio sms-remind d’ora in poi sarà difficile dimenticarsi delle prestazioni mediche prenotate: 5 giorni prima dell’appuntamento l’Asl ricorda orario e luogo tramite un semplice sms.

Dal 9 settembre è attivo il servizio di invio sms-remind, un promemoria inviato dall’azienda sanitaria al cittadino per ricordare, 5 giorni prima, data, orario e sede di appuntamento per la prestazione sanitaria prenotata. Ad oggi sono stati già inviati 198 sms. E’ stato possibile avviare il servizio grazie al software CUP 2.0 di Regione Toscana ed è attivo per un elenco di prestazioni, tra cui visite specialistiche ed esami, oggetto di monitoraggio nazionale. Nel caso in cui l’appuntamento sia effettuato entro i 5 giorni non viene inviato alcun sms.

La funzionalità è attiva sia in fase di prenotazione allo sportello, compreso nelle farmacie e istituti accreditati, sia sul portale regionale di prenotazione online prenotasanita. Al momento della prenotazione l’operatore addetto al servizio registra il numero di cellulare del cittadino, previo consenso, a cui inviare l’sms di promemoria.

Il servizio è semplice da utilizzare: al termine della prenotazione (se una delle prestazioni prenotate prevede la notifica dell’SMS di remind dell’appuntamento) all’operatore viene ricordato tramite un warning di procedere alla gestione del consenso e all’acquisizione del numero di telefonia mobile, quindi l’ operatore seleziona icona Reminders rappresentata dal simbolo di una sveglia. A quel punto il software propone la maschera dove è disponibile il numero di cellulare a cui inviare l’sms o dove deve essere inserito se non presente. Sul portale di prenotazione regionale Prenotasanita al termine di ogni singola prenotazione viene proposta al cittadino l’autorizzazione a ricevere sms