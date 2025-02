Crollo cantiere Esselunga, ci sono 3 indagati

Partito anche un provvedimento di sequestro che riguarda la ditta che costruì la trave.

Tre indagati per il crollo della trave in un cantiere per la realizzazione di un supermercato Esselunga a Firenze che il 16 febbraio di un anno fa causò la morte di cinque operai: Luigi Coglie, 60 anni, Mohamed Toukabri, 54, Mohamed El Farhane, 24, Taoufik Haidar, 45, e Bouzekri Rahimi, 56. Le accuse sono di omicidio colposo plurimo e crollo colposo. In corso di esecuzione anche un provvedimento di sequestro che riguarderebbe l’azienda che costruì la trave.

Come riporta “Il Corriere Fiorentino” la polizia postale e ispettori dell’Asl stanno effettuando perquisizioni tra la Toscana e l’Abruzzo, dove vivono due dei tre indagati e dove ha sede una ditta. La Procura si sarebbe mossa sulla base di due valutazioni, ossia che trave e “dente”, così i relativi progetti, sono stati realizzati “male ed eseguiti in fretta”. L’ipotesi è che la trave – si legge nel quotidiano – sarebbe stata armata con una quantità di ferro non in grado di reggere né i pesi né, tanto meno, la trave stessa.