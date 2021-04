Crolla ponteggio, ferito operaio a Firenze

Cedimento impalcatura lavori edili. Ferito operaio 35enne mentre lavorava tra via Baracca e via Gemignani

L’operaio ferito, un 35enne, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale fiorentino di Careggi. Sul posto sono stati inviati anche gli ispettori della Asl. La strada al momento è chiusa al traffico per consentire ai mezzi dei vigili del fuoco di operare. La viabilità è gestita dalle pattuglie della polizia municipale.

Un operaio è rimasto ferito dopo essere caduto nel vuoto a causa del crollo parziale di un ponteggio per l’esecuzione di alcun lavori edili su un edificio a Firenze, all’angolo tra via Baracca e via Gemignani. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato al pronto soccorso. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno provvedendo alla verifica e alla messa in sicurezza dell’impalcatura. Intervenuti anche carabinieri e polizia di Stato.

Sono stati numerosi gli incidenti che si sono succeduti da inizio anno:il 2 febbraio un operaio di 23 anni è morto schiacciato sotto una pressa a Montale. Il giorno precedente in un infortunio avvenuto a Castelfranco di Sotto (Pisa), aveva perso la vita un uomo di 51 anni, titolare di una ditta di termoidraulica, che stava effettuando una manutenzione a una cisterna in una conceria. Il 30 gennaio era morto un ciclofattorino a Montecatini Terme, mentre svolgeva una consegna.