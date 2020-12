Covid: Nardella, weekend difficile, cittadini collaborino

Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine della presentazione della flotta dello sharing, commentando le misure anti assembramento nelle strade dello shopping previste per domani e domenica.

“E’ un mix di misure che mettiamo in campo per affrontare il fine settimana difficile che abbiamo di fronte per il quale si prevede un afflusso notevole di persone. Anche per questo io non dico alle persone di non uscire di casa visto che i negozi sono aperti ma ho dovere di chiedere ai cittadini di collaborare, uscire e muoversi negli orari meno affollati. Ricordo che sabato e domenica li consideriamo bollino nero”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine della presentazione della flotta dello sharing, commentando le misure anti assembramento nelle strade dello shopping previste per domani e domenica.

“Sono misure – ha aggiunto Nardella – che non risolvono alla radice il problema ma ci aiutano ad affrontare meglio questo fine settimana e aiutano i cittadini ad organizzarsi meglio. Senza la collaborazione dei fiorentini difficilmente riusciremo a vincere con successo questi momenti così complicati e anche così dolorosi. Mi appello al senso di responsabilità di tutta la nostra comunità: i controlli non mancheranno, saranno più intensi che mai e poi avremo anche l’ausilio della tecnologia con le telecamere che ci permetteranno di visionare tutte le piazze e le strade e avere anche un sistema innovativo che conta il numero di persone presenti”.