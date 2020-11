Covid, Montelupo: genitore dona strumenti per la didattica a distanza

Un genitore di Montelupo Fiorentino, Francesco Giannasi, ha deciso di donare apparecchiature informatiche per aiutare l’istituto scolastico del proprio paese ad affrontare la didattica a distanza.

Grazie a questo gesto, l’istituto, frequentato dai due figli, ha ottenuto sei kit composti da monitor, tastiere, mouse, hard disk esterni e 20 chiavi Usb da 32Gb di memoria.

“Ci è sembrato il momento giusto per fare un gesto del genere – commenta Giannasi – in modo da poter, in questo momento così buio e triste, aiutare realtà come la scuola ed il Comune che si stanno impegnando al meglio per poter consentire a studenti e studentesse di continuare a studiare ed apprendere”.

L’uomo, che inizialmente voleva acquistare delle mascherine, alla fine ha optato per strumenti informatici in quanto, lavorando in un’azienda di settore, avrebbe avuto accesso a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli previsti per il cliente finale.