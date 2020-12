Covid: Giani: per dati ultime 2 settimane Toscana subito zona gialla

“Lo dico da presidente, rimprovero come livello di impostazione del Dpcm il fatto di dover stare in un livello di chiusura di mobilità quando ciò era giustificato dal livello di dati di 3-4 settimane prima”, ha aggiunto Giani

“Quando il Comitato tecnico scientifico si riunirà giovedì prossimo, se si prenderanno in

considerazione le ultime due settimane saremo in zona gialla, se invece farà partire l’esame delle settimane dall’entrata in vigore del nuovo Dpcm, noi dovremmo scontare le due settimane dizona arancione”. Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a Tagadà su La7. “Lo dico da presidente, rimprovero come livello di impostazione del Dpcm il fatto di dover stare in un livello di chiusura di mobilità quando ciò era giustificato dal livello di dati di 3-4 settimane prima”, ha aggiunto Giani, sostenendo che, riguardo al divieto di spostamento fra Comuni nelle giornate dei prossimi 25 e 26 dicembre, e primo gennaio 2021, che dovrebbe essere inserito nel prossimo Dpcm, “se questa misura deve servire per mantenere ancora quel giusto livello di mobilità, ne prenderemo atto, è

nell’interesse della salute di tutti”.