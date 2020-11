Il giocatore spagnolo è asintomatico e già in isolamento

Dopo i test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività e riguarda José Maria Callejon. Il giocatore spagnolo, asintomatico, è già in isolamento. Nel frattempo il gruppo viola, atteso domani sera dalla trasferta a Parma, entrerà da adesso in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari.