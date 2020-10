Viste le restrizioni istituite dall’ultimo DPCM dal 1° novembre sarà sospeso l’obbligo di spostare l’auto e gli altri veicoli in occasione della pulizia della strada.

La decisione anticipata ieri ai nostri microfoni dall’assessore Giorgetti, si legge in una nota del Comune di Firenze, “risponde alle raccomandazioni di limitare gli spostamenti contenuti nello stesso DPCM e al tempo stesso venire incontro alle eventuali problematiche di chi è in quarantena o in autoisolamento”.