Covid: Careggi, non problemi particolari ricerca plasma

La risposta all’appello lanciato sui social

L’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi a Firenze “prende atto dell’iniziativa spontanea che ha diffuso sui social media l’appello alla donazione del plasma di convalescenti per la cura dell’infezione Covid-19. Al riguardo il Centro trasfusionale dell’ospedale fiorentino conferma che è attivo un servizio di raccolta regionale e che non sussistono condizioni di particolare allarme nel reclutamento di potenziali donatori”. Si legge in una nota dell’azienda ospedaliera che precisa poi che “i soggetti candidabili devono rispondere alle seguenti caratteristiche: diagnosi accertata di Covid-19 mediante tampone positivo; devono essere trascorse non meno di due settimane dalla guarigione clinica accertata mediante almeno un tampone negativo: i donatori devono avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni; le donne possono donare solo se non hanno avuto gravidanze e/o interruzioni di gravidanza; idoneità alla donazione del sangue”.

“I cittadini dell’area fiorentina che presentano queste caratteristiche possono rivolgersi al centro trasfusionale più vicino. Coloro che desiderano rivolgersi a Careggi possono inviare una e-mail a [email protected] toscana.it per essere contattati ed effettuare un test di idoneità”.